Раритетный автомобиль ГАЗ-69, украшенный копией Знамени Победы и российским триколором, во вторник проехал по центру Добринки в направлении площади Воинской Славы. Рядом с водителем — особый пассажир, участник Великой Отечественной войны Василий Никифорович Денисов. В этот день ему исполнилось 100 лет.

Юбиляр сидит в своем доме на кухне, пиджак с наградами висит на вешалке в полной боевой готовности. Мы — в ожидании прибытия специального автотранспорта. Начало дня расписано по минутам.

— На прошлой неделе ездили в город за новым костюмом, — говорит Юрий, сын Василия Никифоровича, — а вчера целый вечер он украшал купленный пиджак, перевешивая на него ордена и медали со старого. Все утро отец волнуется, хотя виду не показывает. Нет-нет, да и выглянет в окошко.

С улицы доносится автомобильный сигнал, пора выходить. От куртки Денисов наотрез отказался, но попросил положить на заднее сиденье УАЗика. На всякий случай — небо перед отъездом хмурилось.

Ретро-автомобиль едет по улице Заозерной, затем поворачивает на Октябрьскую.

Из мощный динамиков звучит бессмертная «Катюша», прохожие сначала недоуменно оборачиваются на громкую музыку. Но, увидев в машине своего прославленного земляка, начинают улыбаться.

Далее маршрут движения проложен по центральной площади в направлении вокзала. Въезд сюда разрешен только специальной технике. Но раз в сто лет, для специального авто, а, самое главное, для специального пассажира проезд открыт.

На площади Воинской Славы долгожданного гостя встречает представительная делегация. Вместе с главой муниципалитета Александром Пасынковым поздравить фронтовика с весьма солидной датой в его жизненном календаре прибыли его заместитель Олег Малыхин, депутат областного Совета от партии «Единая Россия» Геннадий Крутских, председатель райсовета Михаил Денисов, исполнительный секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Александр Полунин (водитель автомобиля, доставивший к Вечному огню В. Денисова), глава Добринского сельсовета Николай Чижов, военный комиссар района Сергей Копцев, руководитель отделения соцзащиты Павел Новиков, председатель Совета ветеранов Лидия Егорова.

Парадный пиджак старого солдата украшают многочисленные боевые награды: «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», медаль Жукова, орден Отечественной войны II степени. Одна из самых значимых для фронтовика наград — медаль «За отвагу».

К Вечному огню юбиляр и присутствующие возложили живые цветы, почтили память погибших минутой молчания. До улицы Заозерной, где живет Денисов, героя войны также доставили на ретро-автомобиле. Перед домом его встречали самодеятельные артисты из районного ДК, они устроили для него импровизированный концерт. Виновник торжества, своими руками мастерящий бубны, с одним из них влился в ряды работников культуры. Получилось отлично!

В паузах между концертными номерами имениннику дарили подарки. Их, как и цветов, было много. Особое место — приветственным адресам от Президента страны Владимира Путина и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. И, конечно, в этом списке оказался большой торт, украшенный заветной цифрой 100…

Пользуясь случаем, глава муниципалитета Александр Пасынков от всех добринцев выразил Василию Никифоровичу слова благодарности и глубокой признательности за великий подвиг, мудрость и любовь к жизни. Пожелал ему здоровья, душевного спокойствия, радости от каждого дня, тепла родных и близких. И, конечно, как можно дольше жить и радовать нас.