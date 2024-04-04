Сегодня в свой 101-й день рождения солидную делегацию с главой района Александром Пасынковым встречал наш уважаемый фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны Василий Никифорович Денисов.

Василий Никифорович встретил гостей как бравый солдат, при полном параде. Ветерану передали подарки от администрации Добринского района, местного отделения партии «Единая Россия», депутата Липецкого областного Совета депутатов Геннадия Крутских, районного Совета ветеранов.

Василий Никифорович — человек в районе известный и уважаемый. Он постоянный участник различных концертов. Всем известно его увлечение – игра на бубне. Это инструмент шумный, но один из немногих, которые ветеран может услышать после контузии. Кстати, бубнов у Василия Никифоровича целых три.

Вместе с работниками культуры он устроил для всех гостей своеобразный мини-концерт.

Здоровья вам, Василий Никифорович!