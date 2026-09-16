Ветеран СВО из Ельца поборется за победу во всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Житель Липецкой области Николай Зеркалов участвует во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Он работает инженером в Елецком филиале АО «РИР Энерго» и представляет наш регион в номинации «Второй старт».

Николай победил на региональном этапе. Теперь он вышел в финал — федеральный этап, и победить ему поможет наша поддержка. Судьба его участия зависит от голосования, которое проходит прямо сейчас.

История Николая — это история настоящего мужества. Он работал энергетиком на Елецкой ТЭЦ, потом ушел защищать Родину в зону СВО. Получил тяжелое ранение. После реабилитации вернулся на ТЭЦ, продолжил заниматься спортом и инженерными разработками. За одну из них получил звание «Человек года Росатома». Недавно победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Теперь готовится к федеральному этапу. На портале конкурса уже выложено видео о Николае. Проголосовать можно по ссылке https://2s.vcot.info/. до 24 сентября.

«Пример Николая – лучшее доказательство того, что личная мотивация, помноженная на выстроенную систему реабилитации, помогает вернуться к профессии и двигаться дальше даже после тяжёлого ранения. Одна из наших важнейших задач – помогать ветеранам с реабилитацией, трудоустройством и адаптацией», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.