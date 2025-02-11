Ветеран СВО Николай Зеркалов из Ельца организовал в городе открытый турнир по пауэрлифтингу, посвящённый Году защитника Отечества. Состязания прошли 9 февраля на базе спортшколы №1, в них участвовали спортсмены от 14 лет из Липецка, Ельца и Долгоруково.

Николай Зеркалов был призван на фронт по частичной мобилизации. Служил наводчиком на Запорожском и Херсонском направлениях. В одном из боевых столкновений получил тяжёлое ранение и потерял ногу. Награждён Орденом Мужества. По возвращении домой ведёт активную общественную деятельность. Занимается Зеркалов и любимым пауэрлифтингом: в январе одержал победу в областном турнире в Тербунах «Рождественский жим», сообщают в отделении фонда «Защитники Отечества» Липецкой области. Благодаря полученному гранту Николай смог провести подобные соревнования и в Ельце и планирует дальше развивать пауэрлифтинг в городе.

«Наши Защитники возвращаются домой. И идей, как служить Родине на гражданке, у них множество. Безусловно, мы обязаны оказать поддержку, чтобы парни могли развиваться, самореализовываться», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.