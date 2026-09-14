Ветеран СВО провёл «Мастер-класс от героя» в Ельце

Проект «Поколение Zащитников» продолжает развиваться и охватывает новые муниципалитеты Липецкой области. В Ельце ветеран СВО Данил Манохин поделился своим личным опытом, который получил за годы службы. Семьи участников спецоперации и студенты-медики пробовали оказывать помощь себе и другим. Изучали, как устроено тело человека и что бывает при ранениях и травмах. Разбирали, как правильно выносить раненых, как пользоваться турникетом, накладывать бандажи и жгуты, что делать при сильном кровотечении.

«Это пример того, как опыт и мужество наших героев становятся основой для воспитания нового поколения. Мы гордимся защитниками, которые сегодня помогают другим. Такие инициативы объединяют людей и делают наш регион сильнее», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.