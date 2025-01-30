В липецком филиале фонда «Защитники Отечества» ветерану СВО Дмитрию Дорохину подарили автомобиль с ручным управлением. Машину бойцу вручили первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко и руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Андрей Поляков.

В реабилитационном центре «Сосновый бор» Дмитрий прошел реабилитацию и обучение и теперь может управлять переоборудованным автомобилем.

Инициативу фонда включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации ранее поддержал Президент РФ Владимир Путин. Она затронула всю страну. Ранее машины получили ветераны из Московской области, Татарстана, ДНР, ЛНР и Краснодарского края. В Липецкой области это уже второй врученный автомобиль с ручным управлением.

«2025-й год в нашей стране объявлен Президентом Годом Защитника Отечества. Символично, что он начинается с такого важного и необходимого подарка для нашего героя, нашего защитника. В Липецкой области действует целый комплекс мер поддержки для участников СВО и их семей. Мы всегда на связи с нашими ребятами на передовой и обязательно будем и дальше окружать заботой и вниманием наших парней и их семьи», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.