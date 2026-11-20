В малом зале администрации Добринского округа прошла встреча с ветеранами специальной военной операции по вопросам их трудоустройства.

В ней приняли участие заместитель руководителя муниципалитета Ирина Рязанцева, социальный координатор по Добринскому округу Фонда «Защитники Отечества» Елена Валуйская, помощник-референт главы муниципалитета Сергей Федорец, представители службы соцзащиты, центра занятости населения.

— Цель подобной встречи, — сказала на открытии мероприятия Ирина Борисовна, — помочь ветеранам специальной военной операции адаптироваться дома, в мирной жизни. И одним из факторов такой адаптации является именно вопрос их дальнейшего трудоустройства. Получив тяжёлые ранения и вернувшись с фронта, наши ребята мало что знают о мерах поддержки ветеранов спецоперации. И наша задача заключается в том, чтобы донести до них информацию о мероприятиях, которые проводятся государством для их адаптации в обществе. Мы будем и дальше проводить такие встречи, чтобы бывшие солдаты не сидели дома, а активно участвовали во всех сферах жизни нашего округа.

Все приглашённые в малый зал администрации округа участники спецоперации, а это Иван Ковыльников, Роман Роров, Кирилл Востриков, Дмитрий Васильев, Сергей Губин — награждены за своё мужество различными наградами и сейчас являются членами совета ветеранов СВО. Большинство из них трудоустроено, они поделились об этом своим опытом.

К примеру, Кирилл Востриков после демобилизации открыл ИП по направлению отделочных работ. Он рассказал о том, как ему в этом помогли в соцзащите и центре занятости.

Вернувшемуся домой после тяжелейшего ранения Ивану Ковыльникову предложили работу в военном комиссариате, и он, не раздумывая, согласился, сейчас по долгу своей службы активно работает с участниками спецоперации.

Многодетный отец Дмитрий Васильев со ст. Плавица на гражданке получил строительные навыки во время капитального ремонта гимназии села Ольговка. Он посетовал на то, что не может найти такую работу, чтобы больше времени проводить со своей семьёй и детьми. Руководство округа взяло этот вопрос на карандаш и пообещало разобраться в его вопросе.

Вернувшись с СВО, житель Талицкого территориального отдела Роман Роров исполнил свою давнюю мечту и открыл собственное крестьянское хозяйство по разведению крупного рогатого скота. Молодой парень ещё в далеком 2018 году принимал участие в обучающих семинарах по развитию своего личного подсобного хозяйства, которые проходили тогда в Елецком районе для представителей всех муниципалитетов Липецкой области. И полученные знания ему сегодня пригодились.

Роман Сергеевич рассказал о том, как его поэтапно сопровождали представители различных служб, помогая осуществить поставленную цель. Он и сейчас не думает останавливаться на достигнутом и планирует расширять своё хозяйство. По его словам, большая трудность на селе — найти рабочие руки.

А вот житель Нижнематрёнского теротдела Сергей Губин был демобилизован совсем недавно. Но бывший участник спецоперации не намерен сидеть дома. В его планах открыть своё ИП по производству и монтажу натяжных потолков в городе Липецке.

В ходе оживлённой беседы выяснилось, что большинство ветеранов специальной военной операции попросту боятся взять социальный контракт или же не хотят открывать своё ИП.

В конце встречи было принято решение создать комиссию, куда войдут специалисты соцзащиты, центра занятости, сами ветераны спецоперации, которые трудоустроились или открыли свой бизнес, чтобы выезжать на дом к таким людям и на месте разъяснять им всю необходимую информацию.