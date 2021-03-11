10 марта участнику Великой Отечественной войны из Петровского Петру Николаевичу Петараеву исполнилось 95 лет.

Поздравить с этой датой ветерана приехали единороссы Добринского местного отделения во главе с депутатом, директором районного центра социальной защиты населения Павлом Новиковым.

«Примите наши поздравления с юбилеем, – обратился к имениннику Павел Егорович. – Желаю вам крепкого здоровья и сил. Спасибо вам за тот подвиг, что совершили ради нас и нашего будущего».

Гости вручили ветерану поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина, а также памятные подарки.

Со слезами на глазах ветеран вспоминал, как был призван в феврале 1945 года в армию, воевал, служил 7 лет. После демобилизации переехал в совхоз «Петровский», где работал механизатором до ухода на пенсию.