Ветерану вручили юбилейную медаль

В Добринском районе дан старт мероприятиям, посвящённым 80-й годовщине Великой Победы. Руководитель муниципалитета Александр Пасынков, его заместитель Олег Малыхин и глава Петровского сельского поселения Николай Лычкин побывали в гостях у участника Великой Отечественной войны из п. Петровский Василия Ивановича Борисова. Цель визита оказалась приятной — руководитель района вручил бывшему солдату юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Такое поручение руководителям муниципалитетов Липецкой области было дано губернатором И.Г. Артамоновым.

Василий Иванович был рад гостям и встретил их в парадном пиджаке со множеством орденов и медалей. Несмотря на свой солидный возраст, бывший солдат старается держаться браво.

— Наше поколение, — сказал Александр Николаевич, — безгранично благодарно вам, ветеранам той страшной войны, за то, что вы отстояли для будущих поколений свободу и независимость нашей страны. От всей души желаю вам, Василий Иванович, крепкого здоровья и долголетия. Нам есть на кого равняться. Встретимся на День Победы!

В.И. Борисов — уроженец села Новопетровка. Когда ему было полтора года, семью постигло несчастье, умерла его мама. Отец женился во второй раз, и стало их уже в семье 5 братьев и 4 сестры. С малых лет пас коров. Когда началась Великая Отечественная война, вместе с другими ровесниками копал окопы в Добринке, а в конце 1943 года получил повестку в армию. Служил в войсках НКВД, охранял секретные объекты. Девятого мая 1945 года, будучи на посту, услышал о Победе. Но служить ему пришлось еще 7 лет. В.И. Борисова вместе с сослуживцами отправили на Западную Украину для ликвидации банд бандеровцев.

Только 21 ноября 1950-го демобилизовался. После службы сначала трудился грузчиком в совхозе «Петровский», а позже отучился на шофера и работал водителем вплоть до 1985 года, пока не стал инвалидом по зрению.

С ныне покойной супругой Анной Афанасьевной они поженились в 1953 году, воспитали 5 детей.

На груди Василия Ивановича — множество наград, одна из них — «За победу над Германией в 1941-1945 гг.». Имеет медаль «За доблестный труд», много грамот.

— Всего в Добринском районе, — сказал А.Н. Пасынков, — юбилейную медаль получат 128 человек. В основном это ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Медали доставим до каждого адресата в самые короткие сроки.

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Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» была учреждена Указом Президента РФ в сентябре 2024 года. Она вручается ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, Сталинграда и Севастополя, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

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128 жителей Добринского района получат юбилейную медаль

«80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».