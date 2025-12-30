Ветераны говорили о главном

В последних числах декабря ушедшего 2025 года состоялся пленум Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Добринского района.

Его участники подвели итоги деятельности по выполнению основных мероприятий в рамках завершившегося Года защитников Отечества и 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

С докладом выступила председатель районной организации Т.В. Шигина.

Пленум обсудил также вопрос об активизации работы, направленной на социальную защиту людей старшего поколения, помощь и всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции, их семьям.

Участники собрания запланировали мероприятия на 2026 год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом единства народов России.

На пленуме также утвердили новый состав совета ветеранов Добринского округа.

В работе пленума принял участие заместитель главы администрации Добринского округа О.Н. Малыхин.