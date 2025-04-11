Ветераны Липецкой области получают выплату в честь 80-летия Победы

Отделение СФР по Липецкой области в апреле производит юбилейную выплату ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в регионе. Мера поддержки предоставляется согласно указу Президента в связи с празднованием 80-й годовщины Дня Победы.

По 80 тысяч рублей Отделение СФР по Липецкой области выплатит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 55 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Юбилейные выплаты липчанам, получающим пенсии на банковские карты, поступили 4 апреля. Тем, кто получает пенсии на почте, денежные средства доставят вместе с пенсией за апрель по установленному графику доставки в почтовом отделении. Все выплаты назначены беззаявительно, обращаться в региональное Отделение СФР ветеранам или их близким не нужно.

Дополнительно к юбилейной выплате участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат и традиционную праздничную меру поддержки в размере 10 тысяч рублей, которую Отделение СФР по Липецкой области ежегодно перечисляет ветеранам по указу Президента. Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии СФР: 8(800)100-00-01.

«День Победы – праздник всего нашего народа. И долг каждого из нас хранить память о том, какой ценой страна отстояла свободу и независимость, а также проявлять заботу о тех, кто пережил то нелегкое время», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.