Чествование ветеранов службы занятости региона, приуроченное к ее 30-летию, и награждение победителей областного публичного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав граждан» прошли сегодня в администрации Липецкой области. Конкурс проводится с 2001 года, его целью является выявление и распространение лучшего опыта развития коллективно-договорных отношений на предприятиях и в организациях региона.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов во время видеовключения поздравил гостей торжественной церемонии с юбилеем государственной службы занятости, заслуженными наградами и отметил, что ежегодное проведение конкурса способствует дальнейшему развитию социального партнерства, активизации работы по заключению и реализации действующих коллективных договоров на предприятиях всех форм собственности, включая сферу малого бизнеса.

В соответствии с Положением о конкурсе он проводится по четырем номинациям: среди предприятий производственной сферы, непроизводственной сферы, малого и среднего бизнеса, а также в сфере развития социального партнерства и обеспечения дополнительных гарантий работникам. Конкурсанты оцениваются по 30 наиболее важным показателям по балльной системе, в том числе по уровню заработной платы работников, размерам премий, другим поощрительным выплатам, соблюдению требований охраны труда, а также наличию в коллективных договорах дополнительных социальных гарантий для работников, установленных сверх трудового законодательства.

«Реализация положений коллективных договоров позволяет обеспечить достойные условия труда работникам, проводить обучение и совершенствование квалификации персонала, заботиться о ветеранах и молодежи. Это помогает в защите прав человека труда, создании наилучших условий на рабочих местах, в конечном итоге – повышает производительность труда и эффективность производства. Особая роль в этой работе принадлежит профсоюзным организациям предприятий и учреждений», – считает Игорь Артамонов.

По итогам 2020 года среди участников конкурса появились новые коллективы, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области. Это АО «Вагоноремонтное предприятие «Грязи», КФХ «Каменев» Хлевенского района и СХПК «Березка» Липецкого района, Елецкая межпоселенческая библиотека, Лев-Толстовская централизованная библиотечная система, детско- юношеские спортивные школы Долгоруковского и Лев-Толстовского районов, редакция газеты «Раненбургский вестник» Чаплыгинского района и другие. Многие из них вошли в число победителей и призеров конкурса.

Подведение итогов конкурса состоялось на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Победители и призеры в лице руководителя организации и председателя профсоюзного комитета (или представителя работников) награждаются свидетельствами о занесении в Книгу «Трудовая слава Липецкой области» и денежными премиями. За первое место вручается премия в размере 20 тысяч рублей, за второе – 15 тысяч рублей, за третье место – 10 тысяч рублей каждому.

Награды ветеранам и победителям вручили заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин, начальник управления социальной политики региона Ольга Белоглазова, а также координаторы областной трехсторонней комиссии Иван Дедяев и Ольга Митрохина. «Благополучие области зависит не только от количества и качества производимого товара, но и от того, как руководители относятся к своим сотрудникам, насколько внимательно заботятся об условиях труда и отдыха», – подчеркнул важность повышения социальной ответственности на предприятиях и в организациях региона Александр Ильин.