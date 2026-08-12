Ветераны СВО будут получать набор соцуслуг быстрее

С 2026 года для уволенных ветеранов боевых действий с инвалидностью упрощён порядок выбора между денежной компенсацией и натуральным набором социальных услуг. Теперь перейти на лекарства, санаторное лечение и бесплатный проезд можно не дожидаясь нового года, а в течение нескольких недель после подачи заявления.

Отделение Социального фонда России по Липецкой области информирует о новом порядке предоставления набора социальных услуг (НСУ) для ветеранов специальной военной операции, имеющих инвалидность.

Ранее заявление на замену денежной выплаты на льготные рецептурные лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте можно было подать только до 1 октября текущего года, а изменения вступали в силу с 1 января следующего. Теперь для участников СВО с инвалидностью действует ускоренный механизм.

Заявление можно подать в течение трёх месяцев с даты увольнения со службы. В этом случае набор социальных услуг будет назначен уже со следующего месяца после обращения. Например, если ветеран подаст заявление в августе, то льготами сможет пользоваться с сентября.

Такой же упрощённый порядок распространяется на случаи, когда инвалидность установлена в течение года после завершения службы. Тогда заявление принимается в любом из трёх месяцев с даты установления инвалидности — и льготы также начнут действовать со следующего месяца.

Подать заявление ветераны СВО с инвалидностью могут одним из трёх способов:

— через портал «Госуслуги» по прямой ссылке: www.gosuslugi.ru/613687/1/form

— в клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области;

— в любом многофункциональном центре.

Новые правила призваны сократить бюрократические барьеры и сделать государственную поддержку более адресной и оперативной для тех, кто защищал интересы страны.