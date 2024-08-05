Ветераны специальной военной операции из Коломны, Тулы, Тамбова, и Липецка вместе с семьями посетили Елецкий район Липецкой области в рамках всероссийского социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!» Минобороны РФ и программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Для 240 человек в рамках маршрута «Сердце Черноземья» была организована обзорная экскурсия по Ельцу. Гости древнего города посетили Вознесенский собор, Музей народных ремёсел и промыслов, прогулялись по улице Торговой, а также заглянули в магазин Елецкого кружева. Из Ельца экскурсионная группа отправилась в природный сафари-парк «Кудыкина гора», где им провели экскурсию по парку с интерактивным квестом. Маршрут делегации завершился в Воронежской области.

Проект Минобороны РФ «Своих не бросаем!» направлен на реабилитацию участников СВО и социальную поддержку их семей с помощью путешествий, включающих в себя полезную и познавательную программы. Каждую экскурсионную группу в поездках сопровождает специальная команда: координатор проекта, кураторы туристических групп, анимационная команда, музыканты, медицинский работник, фотограф и военные психологи, сообщают в пресс-центре Росмолодёжи.

«Одна из важнейших задач региональной власти сейчас — оказание всесторонней помощи и поддержки нашим героям, защищавшим Родину. Возвращение к мирной жизни для них — длительный процесс. Мы стараемся уделять их моральному и психологическому состоянию столько же внимания, сколько и физическому. Подобные семейные туристические поездки играют существенную роль в процессе реабилитации военнослужащих и дарят много положительных эмоций всем участникам», — заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.