Новый проект по диспансеризации ветеранов спецоперации запустил региональный фонд «Защитники Отечества» совместно с управлением здравоохранения Липецкой области.

Демобилизованному бойцу, вернувшемуся с фронта после участия в СВО, предлагают пройти комплексное обследование организма. Ветерану позвонят из поликлиники по месту прописки и помогут подобрать удобную дату. За один день ветерана осмотрят терапевт, хирург, стоматолог, невролог, лор, офтальмолог и другие специалисты. При необходимости врач назначит лечение или отправит на дополнительное обследование. Такой медосмотр поможет выявить заболевания и последствия травм на ранних стадиях. Углубленные обследования ветеранов СВО будут проводить в каждом муниципалитете Липецкой области.

«Углубленные профилактические осмотры — ещё одна ступень в системе комплексной реабилитации защитников Отечества. Возвращение к мирной жизни наших бойцов — длительный процесс. Моральному и психологическому состоянию демобилизованных военнослужащих нужно уделять столько же внимания, сколько и физическому», — заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.