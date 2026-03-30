Ветераны СВО из Липецкой области получили дипломы о переподготовке МГИМО

Ветераны СВО из Липецкой области Евгений Афанасов и Даниил Солодков получили дипломы МГИМО по завершении третьего потока программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Документы об окончании участникам программы вручили Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

На протяжении десяти недель защитники из 16 регионов страны осваивали в Одинцовском филиале МГИМО компетенции, необходимые для эффективного управления городскими территориями. Среди них не только кадровые военные, но и представители гражданских профессий: экономисты, инженеры, медицинские работники, юристы, педагоги, журналисты. Программа включала семь учебных модулей. Лекционные и практические занятия касались государственного и муниципального управления, комплексного развития городских хозяйств и территорий, цифровизации и применения искусственного интеллекта, инвестиций, проектного управления, бюджетирования, госзакупок, экологии. В программу были включены практикумы для формирования навыков проектной работы: презентации проектов, психологии делового общения, управления конфликтами и других.

Четвертый модуль обучения для 30 ветеранов СВО по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» планируется в июне 2026 года. «Участники СВО в горячих точках доказали свою преданность Родине и личную ответственность. Эти качества очень важны и на гражданской службе. В Липецкой области реализуется программа «Гордость Липецкой земли», в рамках которой управленческие навыки получают наши земляки-защитники. Мы уверены, эти ребята принесут еще много пользы региону», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.