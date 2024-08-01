Ветераны специальной военной операции из Липецкой области смогут открыть своё дело благодаря поддержке Центра «Мой Бизнес». Здесь прошла встреча демобилизованных бойцов, парламентариев Липецкого областного Совета депутатов и Липецкой Торгово-промышленной палаты.

Интересы ветеранов СВО представлял Сергей Федорец. Он заявил, что в регионе есть около 20 бойцов, которые хотели бы открыть своё дело и в последствии трудоустроить на созданных ими предприятиях демобилизованных сослуживцев. Направления ветераны выбрали различные: от грузоперевозок до технологичных разработок в сфере протезирования, применения искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов, создания центров патриотического воспитания и военной подготовки.

«В регионе активно действует целый комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Это наша прямая обязанность — обеспечить максимально быстрое возвращение бойцов к мирной жизни. Здорово, что ребята хотят попробовать себя в предпринимательстве, озвучено много интересных предложений. Для них это не просто бизнес— возможность помочь своим товарищам, и мы будем оказывать всестороннюю помощь и поддержку для реализации их инициатив», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Бойцам рассказали об инструментах развития и мерах поддержки бизнеса, а также о программе наставничества. Председатель Липецкой ТПП Анатолий Гольцов сообщил, что в регионе разрабатывается отдельная программа помощи предпринимателям, желающим открыть своё дело или возобновить его после участия в боевых действиях.

Также узнать о мерах поддержки, доступных всем предпринимателям, живущим в Липецкой области, можно на сайте. «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления возложены на Центр поддержки экспорта Липецкой области, учредителями которой являются облправительство и Липецкая торгово-промышленная палата.