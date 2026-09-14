Ветеринар победила в программе «Мама-предприниматель» в Липецкой области

Завершился региональный этап федеральной образовательной программы для женщин «Мама-предприниматель» в Липецкой области, которая реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Победительницей и обладательницей денежного приза в 150 тысяч рублей стала Елена Голева из Добровского округа с проектом «Ветеринарный кабинет».

Обучение в рамках проекта «Мама-предприниматель» проходило на площадке центра «Мой бизнес» в формате тренинга-интенсива. Мамы-предприниматели получили конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнали, как разработать бизнес-модель, продвигать свой продукт, обозначить целевую аудиторию, познакомились с опытом успешных мам-предпринимателей и получили индивидуальные консультации от практикующих экспертов. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц – состоялся 11 сентября.

«Я мама шестерых детей и ветеринарный врач. У нас в сельской местности всегда не хватало качественной ветеринарной помощи. Год назад я открыла ветеринарный кабинет. В ветеринарии я уже 22 года, поэтому опыт есть, а вот именно навыков ведения бизнеса мне не хватало. Поэтому я рискнула, подала заявку и даже не ожидала, что мне перезвонят. Знания получила колоссальные. Самое главное здесь — люди. Они стали не просто коллегами и кураторами, они стали моей опорой», — поделилась Елена Голева.

Программа «Мама-предприниматель» в Липецкой области проводится с 2019 года. В этом году из 43 заявок были отобраны к участию 30 мамочек — будущих предпринимателей. На защиту решились 23 участницы. Тенденция последних лет очень необычная: всё больше женщин идут в производство и нетипичные ниши. Даже есть семейная пилорама. Обучение проходит на бесплатной основе.

Программа организована Минэкономразвития России и состоит из нескольких этапов. После завершения обучающих тренингов в регионах лучшие участницы региональных этапов смогут пройти углубленное обучение по развитию предпринимательских компетенций в федеральном этапе программы в Москве, где 25 проектов поборются за денежные призы в размере 1 миллиона, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

«Всё больше у нас, в Липецкой области, появляется примеров успешных предприятий, во главе которых стоят женщины, причем такие, которые совмещают материнство и воспитание детей, самообучение и даже ведение социальных проектов. Они безусловно заслуживают нашей поддержки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.