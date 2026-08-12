Ветеринарная служба Липецкой области признана лидером цифровой трансформации

На Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» опыт Липецкой области по внедрению цифровых решений в ветеринарии был отмечен на федеральном уровне. Заместитель начальника Управления ветеринарии Липецкой области Никита Кубрак представил ключевые итоги работы региональной команды по интеграции типового отраслевого решения «Мой питомец».

Липецкая область стала одним из первых регионов в стране, который запустил современные цифровые сервисы для обслуживания животных. Внедрение платформы позволило достичь значительных практических результатов. Ожидание приёма в государственных ветеринарных клиниках существенно сократилось; уведомления о безнадзорных животных теперь оформляются в 9 раз быстрее. Благодаря автоматизации процессов годовая экономия времени жителей и специалистов составила 892 человеко-часа. В регионе уже внедряются элементы искусственного интеллекта для распознавания стай безнадзорных животных, что повышает эффективность планирования мероприятий по отлову.

В рамках пленарной сессии с участием Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, делегация Липецкой области презентовала перспективные инициативы. В их числе — запуск электронного ветеринарного паспорта на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), где владельцы смогут видеть полную историю питомца и результаты исследований, а также сервис «Взять животное из приюта», направленный на повышение уровня гуманного обращения.

«Липецкая область одна из первых в стране начала активно внедрять цифровые сервисы в ветеринарии. Мы видим, что это даёт реальную экономию времени и сил для жителей. Искусственный интеллект и современные платформы уже работают на благо липчан. Мы продолжим расширять функционал сервиса, чтобы сделать государственные услуги максимально доступными для каждого липчанина», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Министр высоко оценил работу липецкой команды и предложил совместно проработать новый сервис по поиску пропавших животных с использованием технологий ИИ.

«Цифровая трансформация в нашей работе — это не просто установка программного обеспечения, а реальные изменения, которые делают жизнь липчан удобнее и безопаснее. Сокращение времени на бюрократические процедуры позволяет нам больше внимания уделять здоровью животных и помощи людям», — отметил Никита Кубрак.