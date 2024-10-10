Три золотые медали получили ветеринарные службы Липецкой области в первый день работы 26-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве. Награды высшей пробы присуждены Областной станции по борьбе с болезнями животных – за проведение командно-штабных учений по ликвидации условного очага высокопатогенного гриппа птиц на территории региона и практическое значение отработанных навыков, Долгоруковской СББЖ – за проведение мероприятий по профилактике бешенства в районе, Лев-Толстовской СББЖ – за ликвидацию бешенства в муниципалитете. Управление ветеринарии Липецкой области отмечено благодарностью выставки «За поддержание эпизоотического благополучия на территории региона».

Кроме того, в рамках выставки подписано соглашение между департаментом ветеринарии Тамбовской области и управлением ветеринарии Липецкой области. Согласно документу, стороны договариваются о сотрудничестве при проведении государственного контроля и надзора в области обращения с животными для достижения общественно значимых результатов и минимизации риска причинения вреда и ущерба из-за нарушений обязательных требований. Регионы подтвердили готовность оперативно проводить информационное взаимодействие.

«В Липецкой области, где сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики, ветеринарный контроль имеет особое значение. Награды «Золотой осени» свидетельствуют о том, что это направление в регионе работает на достойном уровне», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.