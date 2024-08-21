Из-за сильной жары до 9 сентября в Липецкой области ограничивается въезд в леса и пребывание в них. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности. В этот период лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами. Совместно с правоохранительными органами созданы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, прибывающих в леса.

Рейдов по выявлению нарушителей правил пожарной безопасности в этот период будет больше, а штрафы выше. С 1 июня по 31 августа в лесах Липецкой области действует особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляют от 40 тысяч рублей.

По всем возникающим вопросам можно позвонить по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. «Вводимые ограничения – стандартные для обеспечения пожарной безопасности. Липчанам стоит с понимаем относиться к ним, как и осознавать общую ответственность за сохранение лесов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.