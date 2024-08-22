В нашем районе продолжают помогать землякам, которые сейчас воюют «за ленточкой», в зоне специальной военной операции. Помогают практически все. Не остается в стороне и бизнес-сообщество муниципалитета.

В прошедший понедельник к нашим ребятам отправился вездеход УАЗ-452 «Буханка». Его приобрели индивидуальные предприниматели Яков Кахиани, Надир Гюльмамедов и генеральный директор ООО «Экоптица» Эдуард Кирьянов.

Ключи от вездехода они передали нашему земляку из Плавицы Игорю Фомину, который недавно был награжден медалью «За отвагу». После ранения он находился в отпуске дома.

— Мы всегда стараемся оказывать помощь нашим ребятам, — говорит предприниматель Я. Кахиани, — передаем не только машины, но и тепловизоры, квадрокоптеры, приборы ночного видения, а также продукты питания, другую гуманитарную помощь. Помогаем и семьям бойцов в благоустройстве их домов, прилегающих территорий.

После передачи ключей «буханка» прошла полный технический осмотр, который совершенно бесплатно провели специалисты ООО «Добрыня».

Вездеход, по словам Игоря Фомина, на фронте незаменимая вещь. На нем и бойцов можно доставить на передовую, и раненых с поля боя вывезти. Тем более автомобиль специально переделан под нужды военных.

Руководитель муниципалитета Александр Пасынков, обращаясь к бойцу, подчеркнул:

— Мы и впредь будем всячески помогать вам, нашим защитникам. Гуманитарные грузы и средства на помощь фронту собирают все неравнодушные жители Добринского района.