Вежливым водителям в Добринке раздавали лотерейные билеты

Необычную акцию — «Лотерея вежливости» — провели сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району совместно с отрядом ЮИД лицея №1.

— Ее целью, — говорит инспектор ДПС, лейтенант полиции Виктор Юшков, — является поощрение автомобилистов, которые неукоснительно соблюдают правила дорожного движения и заботятся о безопасности детей-пассажиров и пешеходов.







Совместное дежурство юидовцев с инспекторами ДПС Виктором Юшковым, Виктором Селивановым и Виктором Злобиным прошло на улице Ленинской.

Вначале полицейские провели с пятиклассницами Софией Гнетовой, Полиной Юшковой, Ульяной Шальневой и Анастасией Егоровой необходимый инструктаж. Им рассказали, как правильно с помощью жезла остановить автомобиль, о необходимости представиться перед водителем и объяснить причину остановки.





Подобные акции проводятся в Добринке регулярно. Но тем не менее, водители были немного удивлены, когда их взмахом жезла останавливали школьники в яркой форме и в сопровождении инспекторов. Они послушно останавливались на требования юидовцев.

Каково же было удивление автомобилистов, когда вместо проверки водительского удостоверения и других документов лицеисты вместе с инспекторами ДПС вручали им лотерейный билет, фирменный брелок и обложку для автодокументов.

Одновременно с этим лицеисты напоминали водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, особенно во время проезда мимо образовательных учреждений, а также правильной перевозке детей в салоне автомобиля. В свою очередь, автолюбители пообещали не нарушать правила и благодарили школьников и сотрудников ДПС за неожиданные подарки и хорошее настроение.