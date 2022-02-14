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Видеоролики МФЦ расскажут жителям Липецкой области о правилах финансовой безопасности

3 часа назад
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Во всех 23 многофункциональных центрах Липецкой области посетителям начали транслировать видеоролики по финансовой грамотности. Совместный проект Отделения Липецк Банка России и областного управления социальной политики продлится в течение года.

Жители региона в наглядной форме получат советы о том, как упорядочить свои расходы, грамотно выбирать финансовые продукты и начать инвестировать. Видео рассказывают о правилах финансовой безопасности, что особенно важно в условиях роста случаев кибермошенничества.

«Ролики познавательные, понятные человеку любого возраста, при этом красочные и интересные. Советы и примеры, продемонстрированные в них, актуальны ежедневно», — подчеркивает управляющий Отделением Липецк Дмитрий Чебряков.

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