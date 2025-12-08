Видеть и слышать сердцем

В районном Доме культуры состоялся областной творческий фестиваль, посвященный Международному дню инвалидов. Он был проведен в рамках социально значимого проекта «Интерактивное пространство для реабилитации инвалидов по зрению», поддержанного министерством внутренней политики Липецкой области.

В Добринку прибыли более двухсот представителей девяти филиалов регионального отделения Всероссийского общества слепых. Слово для приветствия предоставили заместителю главы Добринского округа Олегу Малыхину, председателю Липецкой областной организации Всероссийского общества слепых Николаю Сарычеву и председателю Добринского филиала Липецкой областной организации ВОС Виктору Агаркову.

— Лишившись зрения или частично потеряв его, — отметил О. Малыхин, — человек оказывается в изоляции от окружающего мира. Фестивали, подобные нынешнему, помогают инвалидам по зрению почувствовать себя полноценными членами общества.

— Люди с ограниченными возможностями здоровья, — сказал Н. Сарычев, — не должны оставаться в стороне от повседневной жизни. Наше мероприятие — очередное напоминание о тех, кому в темноте нужен луч света.

Также он тепло поблагодарил радушных хозяев — добринцев, принявших фестиваль. В знак уважения и признательности Н. Сарычев подарил администрации Добринского округа миниатюрную копию памятника «Слепые слухачи», открытого в прошлом году в Санкт-Петербурге. Когда говорят о героях блокадного Ленинграда, вспоминают солдат, ополченцев, врачей, рабочих. Но почти никто не знает о подвиге незрячих людях, чей уникальный слух помогал защищать город от бомбежек. В начале Великой Отечественной войны советские войска столкнулись с проблемой: немецкая авиация совершала ночные налеты, а радары были ненадежны и малочисленны. Тогда военные вспомнили про звукоулавливатели — огромные «уши» из металлических пластин, которые усиливали шум моторов. Но чтобы эффективно работать с этой техникой, нужны были люди с идеальным слухом, их нашли среди незрячих. Так появились слухачи — бойцы местной противовоздушной обороны, которые в буквальном смысле слышали войну. Слухачи сидели на крышах или в специальных точках со звукоулавливателями, по шуму моторов определяли тип самолета, вычисляли направление и расстояние до цели, передавали данные зенитчикам, чтобы те успевали подготовиться. Их слух был настолько точным, что они могли отличить «Юнкерс» от «Мессершмитта» за 20-30 километров. Благодаря самоотверженной работе слепых воинов были спасены жизни многих ленинградцев, сотни исторических памятников, жилых домов и стратегически важных объектов. Их вклад в оборону Ленинграда бесценен. Они доказали, что даже в кромешной тьме можно быть светом для других.

— На сегодня на учете в Добринском филиале Липецкой областной организации ВОС состоит сто шестьдесят человек с полной или частичной потерей зрения, — такие данные привел ее председатель Виктор Агарков, — и ни один не чувствует себя чем-то обделенным. Нам постоянно помогают, нас поддерживают. Достаточно сказать, что для членов нашей организации в районной библиотеке еженедельно проводятся тематические, познавательные и развлекательные мероприятия. Есть и другие места, где инвалидам по зрению всегда рады.

Первыми на большую сцену вышли хозяева. Бурными аплодисментами зрители оценили выступление ансамбля «Вдохновение», которым руководит Сергей Ганин. Коллектив исполнил песню «Вишня белоснежная». После этого сцену предоставили самодеятельным талантам.

Песенное творчество стало жизненной необходимостью для нашей землячки Нины Тереховой. Женщина с удовольствием занимается декоративно-прикладным творчеством, вышивает, создает картины и радует всех замечательными песнями. Самая юная участница фестиваля Ольга Прошина учится во втором класс гимназии села Ольговка. Девочка исполнила детскую песенку про веселого щенка.

— Любое дело по плечу, когда приходит вдохновение и прилагается к нему желание, умение и терпение, — такую оценку дала своему участию в концерте Людмила Семиколенова из Грязей.

— Мой песенный номер, — вторит ей полностью незрячий данковчанин Игорь Нестеров, — это душа и искренность. Какой бы унылой стала наша жизнь, если бы в ней не было места творчеству?

Елецкий вокальный дуэт «Счастливый случай» в составе Владимира Кравчука и Елены Мухиной так покорил зрительный зал, что ноги многих сами пустились в пляс.

По окончании гала-концерта в фойе ДК участники и зрители долго обменивались мнениями, делились своими контактами в социальных сетях, фотографировались на память. Основная цель фестиваля — социальная реабилитация и адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья к окружающему миру, их интеграция в различных сферах общественной жизни — была достигнута.