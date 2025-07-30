VIII поток обучения Единой технологии проектирования решений по жизненным ситуациям стартовал в Липецкой области

Стартовал VIII поток обучения Единой технологии проектирования решений по жизненным ситуациям. Его участниками стали команды, представляющие 17 Региональных центров оптимизации госуслуг «Мои документы» (МФЦ), а также команды «Центробанка» и АО «Аналитический центр» (подведомственное учреждение Россотрудничества). Им предстоит в течение четырех дней погрузиться в основы Единой технологии проектирования решений по жизненным ситуациям Агентства и Госкорпорации «Росатом». Еще одним организатором учебного процесса выступит Центр стратегических разработок. Обучение проводится по инициативе Минэкономразвития России, принимающей стороной стала Липецкая область.

«В России есть пример работающей цифровой платформы, дающей доступ к огромному количеству государственных услуг, которая постоянно развивается и совершенствуется. Одновременно с этим появляются запросы на новые инструменты и услуги, которые также можно перевести в электронный формат, сделав их более доступными и прозрачными. У Липецкой области есть опыт внедрения электронных технологий с применением стандартизации и структуризации запросов, что также может способствовать в выработке новых предложений для различных жизненных ситуаций», – обратился к участникам обучения губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Предложение о том, чтобы создать модель единой национальной системы управления массивами проектов «Сильная страна: единая технология интеграции проектов и инициатив», было подано губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, и вошло в ТОП-100 идей форума.

Модель нацелена на улучшение качества жизни граждан за счет повышения эффективности реализации проектов и инициатив, а также на изменение парадигмы системы взаимодействия органов государственной власти и граждан за счет повышения результативности и удовлетворенности решением проблем. Эффектами реализации модельного решения станут сокращение дублирования процессов в госуправлении, повышение удовлетворенности граждан услугами и экономия бюджетных средств за счет оптимизации.

Единая технология проектирования решений по жизненным ситуациям АСИ и Росатома может стать ключевым инструментом будущей модели единой национальной системы управления массивами проектов.

«В рамках обучения его участники будут разрабатывать жизненные ситуации с помощью передовых инструментов оптимизации: сервис-дизайна и бережливых технологий. Подробно рассмотрят обновленную версию федерального реестра госуслуг ФРГУ 3.0, который станет единым источником эталонных данных обо всех услугах, реализуемых в стране, и детально ознакомятся с функционалом системы. Главный результат обучения – сформировать системное понимание задач в создании клиентоцентричного государства и цифровизации государственных услуг», – прокомментировал статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

Ожидается, что обучение позволит повысить компетенции сотрудников РЦО по разным направлениям их деятельности. Например, оптимизировать рабочие процессы, повысить уровень человекоцентричности при оказании услуг, разработать описание целевого состояния по государственным и муниципальным услугам (ОЦС). С помощью Единой технологии участники обучения смогут провести анализ государственной (муниципальной) услуги с целью улучшения клиентского пути, а также эффективного перевода в электронный формат предоставления государственных и муниципальных услуг на ЕПГУ.

«Главная идея создания региональных центров оптимизации изначально состояла в том, чтобы использовать имеющийся потенциал высококвалифицированных сотрудников МФЦ и сформировать из их числа центры компетенций для помощи органам власти в реализации федеральных задач по оптимизации госуслуг. РЦО оправдали все ожидания, и меня восхищает их готовность вбирать в себя новые знания, подхватывать и апробировать перспективные методики, чтобы оставаться на высоте!», – отметила директор Центра развития МФЦ ЦСР Наталья Яковлева.

По итогам очного обучения команды из 17 субъектов РФ в течение 15 недель будут работать над тем, чтобы упростить сценарий оказания услуг, уменьшить количество взаимодействий граждан с ведомствами, сократить сроки предоставления услуг, увеличить востребованность услуг.

Спикерами программы станут Андрей Капалин, директор программ АСИ, Сергей Артемьев, руководитель проекта АО «ПСР» Госкорпорации «Росатом», а также Вячеслав Назаров, начальник отдела цифровой трансформации административных регламентов Центра компетенций по цифровой трансформации государственных услуг ЦСР.

«Повышение удовлетворенности граждан качеством госуслуг — одна из ключевых задач Агентства, которая вошла в новую утвержденную Стратегию АСИ до 2030 года. Обучение уже показало свою эффективность: в регионах запускаются социально значимые проекты на основе принципов человекоцентричности. Вовлечение ведомств в проект Единой технологии – важный шаг для того, чтобы продолжить работу над снятием административных барьеров при получении ключевых государственных услуг. Единая технология уже применяется в работе Служб занятости населения, теперь и Многофункциональные центры получат наш инструмент для работы», – пояснил директор программ АСИ Андрей Капалин.

Напомним, 59 субъектов уже прошли обучение по совместной программе с Госкорпорацией «Росатом» Единая технология проектирования решений по жизненным ситуациям. К проекту присоединился также Федеральный центр компетенций в сфере занятости: приоритетные направления работ, затрагивают вопросы трудоустройства граждан, возвращающихся из зоны СВО и членов их семей, а также трудоустройство молодежи — выпускников ссузов и вузов.

После обучения планируются акселератор решений в течение трех с половиной месяцев, далее – защита проектов перед Минэкономразвития России и их апробация на базе МФЦ в регионах. АСИ и Госкорпорация «Росатом» оказывают методологическое сопровождение решениям. Часть регионов уже успешно запустили свои практики. Среди них есть решения, касающиеся помощи участникам СВО, семьям с детьми и людям с инвалидностью.