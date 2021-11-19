Исполняющим обязанности генерального директора фонда капительного ремонта Липецкой области назначен Виктор Петров. Ранее он занимал должность заместителя начальника регионального управления жилищно-коммунального хозяйства, в котором проработал восемь лет.

Под его непосредственным руководством было реализовано благоустройство большинства общественных территорий Липецкой области, одержаны победы во Всероссийских конкурсах по преображению малых городов и исторических поселений страны, проведено первое всероссийское голосование по выбору мест для благоустройства в 2022 году. Находясь в составе Правления Фонда, Виктором Александровичем была усовершенствована нормативно-правовая база региона по линии капительного ремонта, привлечены федеральные денежные средства по программе софинансирования энергоэффективного капремонта.

До вступления в новую должность Виктор Петров прошёл переподготовку в МГИМО МИД РФ по руководству организацией и проведением капремонта общего имущества в МКД. Высшее образование было получено в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В областном Фонде капитального ремонта новому руководителю предстоит создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, учитывая их мнения и пожелания при проведении капитального ремонта, а также усилить контроль за соблюдением качества выполнения работ.