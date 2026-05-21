Виктор Валеев: с фронта – на Парад

Ежегодно мы пишем о добринцах, маршировавших на Красной площади во время Парада Победы. Но сегодня история особенная. Виктор ВАЛЕЕВ из Ольховки прибыл в Москву прямо с передовой. Его шаг по брусчатке не просто строевая подготовка и участие в торжестве, а символ мужества, долга и любви к Родине. Марш земляка и других бойцов из этих расчётов — голос тех, кто сегодня защищает Отечество.

ПЯТЫЙ ГОД НА ВОЙНЕ

Пятый год он на войне. Призван туда по мобилизации в сентябре 2022 года, то есть с первых дней. До того всё было просто и понятно: обычная жизнь сельского юноши — такая же, как у всех ребят в округе. Школьные годы, беззаботные прогулки по родным улицам. В 2015-м школа осталась позади, Виктор поступил в Усманский педколледж на факультет МЧС. Получив диплом техника-спасателя, прошёл службу в Военно-космических силах, а после устроился на работу. Жизнь текла размеренно, привычно, но однажды её изменил звонок главы Нижнематрёнского сельского поселения, сообщившего о том, что Виктору нужно прийти за повесткой: мобилизуют на СВО. И этот день стал точкой отсчёта совершенно другой жизни земляка.

— Конечно, было очень волнительно, ведь все мы про войну только фильмы смотрели да в учебниках читали. Мама Людмила Викторовна, провожая, плакала. Отец Юрий Анатольевич дал наказ: «Не паниковать! Не падать духом!». Вот и стараюсь его исполнять. Хотя в реальной жизни война намного страшнее, чем в кино.

2015 г. Выпускник Нижнематрёнской школы Виктор Валеев с родителями Людмилой Викторовной и Юрием Анатольевичем. Молодой человек даже не представляет ещё, что ему уготовано в жизни. Он станет ветераном боевых действий и участником Парада Победы в 2026 году.

Соглашаюсь с защитником Отечества и напоминаю известные строки поэтессы Юлии Друниной: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».

Воюет земляк в группировке войск «Север», в гаубичном артиллерийском дивизионе оператором-топогеодезистом. Перед отправкой на фронт месяц учился этому делу, осваивал всё с нуля. Говорит про однополчан просто и тепло: «Мы давно уже стали семьёй». В одном подразделении с ним четверо ребят из Добринского района — земляки, с которыми плечом к плечу. В целом же их дивизион состоит из мужчин, мобилизованных из нашей и Владимирской областей.

— Мы почти все давно призваны. Никто не трусит и панике не поддаётся. Настоящее боевое братство.

«ЛУЧШЕ УЗНАЁШЬ ЛЮДЕЙ»

Я спросила о случаях героизма на фронте, хотя боялась потревожить тяжёлые воспоминания. Виктор ненадолго замолкает…

Виктор Валеев: «Никогда не думал, что стану участником Парада Победы на Красной площади. Словно в другом мире очутился. Незабываемые впечатления».

— В 2025-м году погиб боевой товарищ, тоже был уроженцем Липецкого края. Отвёл от нашего расположения дрон. Ценой собственной жизни спас нас. Настоящий герой. Память о таком моменте останется навсегда со мной.

— А Вы сами сильно изменились за это время? — продолжаю я. — Кто или что помогает преодолевать трудные ситуации?

— Поддержка родных, молитвы мамы дают силы, — говорит он. — Родители и старшая сестра утверждают, что я возмужал за эти 4 года. Сам я, конечно, научился лучше разбираться в людях. Уже прекрасно понимаешь, на кого в трудной ситуации можешь положиться, на кого — не стоит. Это, к примеру, новое пополнение: неизвестно, как себя поведут необстрелянные люди. Да они и сами этого не знают до первого боя. А там уж всё встанет на свои места.

— Девушка у Вас есть? — спрашиваю у собеседника.

— Да, зовут Виктория, ждёт меня все эти годы, — твёрдо говорит он. — Мечтаем в следующем отпуске, который должен быть у меня в декабре, расписаться с ней.

— Дай Бог, чтоб мечта сбылась, и зовут Вас с невестой одинаково, — искренне говорю герою нашего времени.

НЕ ПОВЕРИЛ: «ГДЕ МОСКВА И ГДЕ Я?»

— Понимаю, что за особые заслуги Вас командировали на Парад Победы. Расскажите, как это произошло, что почувствовали в тот момент?

— Меня вызвал командир и коротко бросил: «Собирай вещи, ты убываешь на парад в Москву». В первый миг я не поверил, решил, что шутка такая. Где парад и где я? Потом до меня дошло: это правда. И нас троих из полка направили в столицу. Только делиться новостью не спешил, своим домашним с девушкой я почти до последнего дня не говорил об этом. Просто сообщил, что в Москве в командировке нахожусь. Всё думал: вдруг что-то сорвётся, из-за болезни или другой причины не попаду в расчётную коробку и своих обнадёжу. Больше всего не хотел заставлять их понапрасну надеяться. Одним словом, лишь накануне Парада Победы сообщил. И реакцию их никогда не забуду. Мама не могла сдержать слёз. Отец сказал, что гордится мной. Девушка тоже была шокирована тем, что я и ей по секрету не поведал… Все были рады. Конечно, после наших боевых будней оказаться в Москве — это и, правда, словно попасть в другой мир. Тишина, Кремль, красота, цветы на клумбах… Всё казалось непривычным. Маршировать, признаюсь, нам было нелегко. Но потренировались, и всё получилось. Нас похвалили! И это было особенно ценно. Мы там собрались со всего фронта, из разных группировок войск. Хотя, разумеется, другие участники Парада Победы репетировать к нему обычно начинают намного раньше, некоторые ещё с осени. Но это только нас подстёгивало: хотелось не отставать и показать, на что мы способны.

В этой расчётной коробке на Параде Победы шагают нынешние защитники Родины, прибывшие в Москву прямо с передовой. Один из них – наш земляк из Ольховки Виктор Валеев.

Виктор рассказал, как своей короткой и горячей речью их мотивировал перед важным событием командир: «На вас 9 Мая будет смотреть весь мир. Ну а самое главное: на экранах увидят родные. Не подведите их!». И участники СВО старались изо всех сил. Защитники Отечества, кто ещё вчера, освобождая города и сёла, слышал взрывы, сбивал беспилотники, теперь ровным строем шёл по брусчатке Красной площади. Их стоя приветствовали трибуны. После марша раздавались бесконечные поздравления по телефону. Были они от командира и однополчан с фронта…

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ С ПОБЕДОЙ ДОМОЙ!

Теперь грудь ольховца Виктора Юрьевича Валеева украшает ещё одна награда: медаль «Участник Парада Победы». До того был награждён медалью «Участник СВО» и Георгиевским крестом IV-й степени за то, что в 2023-м в сводной роте освобождал от вторгшегося врага Грай-Воронские земли Белгородской области. Без потерь провели тогда операцию. В скором времени ещё одна медаль — «За боевые отличия» — войдёт в копилку героя. Документы уже сформированы. Вот прибудет в часть после парадного отпуска и вручат её. И вновь боец Валеев окунется в другой мир…

— Что для Вас лично самое страшное на войне? — задаю вопрос Виктору, потому что равнодушно говорить о его нынешней работе по защите Родины невозможно, как и в целом беседовать с человеком, который годится тебе в сыновья и давно знает, по чём фунт лиха.

— Для меня страшно не выполнить поставленную задачу, когда от этого зависит не только твоя жизнь, но, главное, жизнь твоих боевых товарищей. Как-то в сложные моменты о себе не помнишь, стараешься спасти друзей. А за ними ведь стоят их родные, которые ждут дома.

— Все ждём наших солдат со скорейшей Победой. Храни вас Бог.