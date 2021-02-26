Прокурор Левобережного района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденное п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия, 27.03.2020 г., около 22 часов, 28-летний липчанин, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге «Липецк-Грязи» в направлении г. Липецка.

В нарушение правил дорожного движения водитель дал должной оценки дорожной обстановки, не убедился в безопасности маневра и не включая указателя поворота выехал на встречную полосу движения.

В результате столкновения со встречным автомобилем пассажиру автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения.

Признав собранные закоными, обосноанными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения . прокурор нправил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает прокуратура Левобережного района г. Липецка.