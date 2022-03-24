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Приговором Становлянского районного суда житель Добринского района 1999 года рождения признан виновным в разбойного нападения на магазин в д. Лаухино Краснинского района.

Как установлено материалами уголовного дела, 26.09.2021, около 18 час. 20 мин., подсудимый, вооружившись кухонным ножом, напал на продавца магазина.

Угрожая потерпевшей ножом, он применил к ней для удержания физическую силу, причинив физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Однако женщина оказала активное сопротивление и вырвавшись из рук преступника, выбежала из магазина.

Продолжая свои преступные действия, подсудимый похитил из кассы магазина выручку в размере 28 тыс. рублей, а также забрал с витрины блок сигарет, после чего скрылся с места преступления.

В результате оперативных мероприятий личность преступника была установлена, и впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 162 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.