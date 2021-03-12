В 2021 году Добринская школа искусств имени Н.А. Обуховой участвует в национальном проекте «Культура».

В феврале поступила нотная литература, а в начале марта школа пополнилась новыми музыкальными инструментами: виолончелью и скрипкой – все инструменты очень хорошего качества. Кроме того, приобретено оборудование на 333 970 рублей. Это микрофоны, стойки для микрофонов и гитар, банкетки и стулья для музыкантов, пульты, зеркала.

В этом году 11 ДШИ Липецкой области оснастят новыми инструментами и оборудованием. В рамках нацпроекта «Культура» в детские школы искусств уже поставлены первые музыкальные инструменты. Это скрипки, аккордеоны, рояль, ксилофон. Общие вложения и на реконструкцию, и на оснащение школ в рамках национального проекта «Культура» составят почти 142 миллиона рублей.