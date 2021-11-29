Проект «Виртуальный урок» стартует в Липецкой области сегодня. Его проводят региональное управление образования и науки и Липецкий институт развития образования. Ежедневно по будням лучшие учителя региона, победители профессиональных конкурсов и представители Ассоциации молодых педагогов будут проводить виртуальные занятия. Темы для уроков выбраны так, чтобы они были интересны и понятны всем ученикам.

«Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».

Виртуальные уроки будут проходить до 10 декабря. Начало в 15:00. 29 ноября – химия, 30 ноября – информатика, 1 декабря – география, 2 декабря – астрономия, 3 декабря – биология, 4 декабря – окружающий мир, 6 декабря – обществознание, 7 декабря – английский язык, 8 декабря – физика, 9 декабря – математика, 10 декабря – русский язык. «Онлайн-проект «Виртуальный урок» – это возможность перевести учебный процесс в интересный и понятный всем формат. Мы проводим его уже в четвёртый раз, и он неизменно пользуется популярностью как у школьников, так и у педагогов», – рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Посмотреть трансляцию можно на сайте регионального управления образования и науки, а также в сообществе «Образование и наука в Липецкой области» в социальной сети ВКонтакте. Для тех, кто пропустит занятия, сохранят видеозаписи уроков и разместят их на сайте управления.