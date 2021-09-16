Открытие виртуального концертного зала состоялось в Данкове. В торжественной церемонии приняли участие начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина и глава Данковского района Валерий Фалеев. Перед зрителями выступил ансамбль русских народных инструментов «Данковские узоры», затем состоялся показ выступления симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии.

Впервые такое новшество в сфере культуры региона появилось в 2019 году в концертном зале Липецкой государственной филармонии (Унион) и в кинотеатре «Прожектор» города Ельца. В 2020 году в Липецком Доме музыки был открыт ещё один виртуальный концертный зал. Все эти учреждения получили целевую субсидию в рамках нацпроекта «Культура».

«Подобные проекты делают сферу культуры разнообразнее, жители региона получают доступ к качественным и интересным проектам, открывают для себя новые грани искусства», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Главная цель проекта – расширить доступность академического музыкального искусства и объединить всю территорию России в единое культурное пространство, используя передовые информационные технологии. Сеть виртуальных концертных залов выводит на новый коммуникативный уровень продвижение академического музыкального искусства, способствует созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех граждан страны независимо от их места проживания.