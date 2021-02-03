Заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева посетили 3 февраля посетили Лебедянский район. Об этом в своем Инстаграм рассказал глава муниципалитета Роман Панфилов.

Начальным пунктом визита стал Лебедянский педагогический колледж, на базе которого проходит V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia). Студенты колледжа, торгово-экономического техникума и технологического лицея принимают активное участие в движении «Молодые профессионалы», соревнуясь и доказывая свои профессиональные навыки и умения по разным современным и «топовым» (востребованным) компетенциям.

Подготовку участников осуществляли 30 преподавателей СУЗов, прошедших обучение в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и получивших удостоверение сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. Среди них 3 преподавателя назначены главными экспертами чемпионата по компетенции «Дошкольное воспитание», «Преподавание младших классов» и «Веб–дизайн и разработка».

После гости из Липецка посетили школу №2, где обучаются 930 детей. Данное образовательное учреждение имеет вековую историю, но сейчас ему требуется капитальный ремонт 2 этажа.

Анатолий Владимирович побеседовал со старшеклассниками и спросил их мнение об обучении в данной школе. Ребята высказались по вопросам школьной формы, отметочной системы, домашнего задания. Якутин отметил особую воспитанность и дружелюбие лебедянских ребят.

В завершение рабочего визита Анатолий Якутин и Лилия Загеева посетили свх. Агроном. Цель визита – ознакомление с музыкальной школой после капитального ремонта. В школе будут обучать по двум направлениям: музыкальное и художественно-эстетическое. Ремонт осуществляется за счёт спонсорских средств.