Заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов в своем Инстаграм рассказал о планах по строительству ледового дворца в областном центре. Какого типа будет дворец, чиновник не уточнил. Но поведал о сроках. По его словам, в 2021 году начнут его проектировать, а в 2022-м приступят к стройке.

Свой пост Дмитрий Аверов опубликовал после посещения хоккейного матча ЦСКА – Нефтехимик на “ЦСКА-Арене” в Москве.

“Очень хочется классных матчей у нас. Нового дыхания липецкой команде. И, конечно, нового отличного льда. Ждём нового и лучшего хоккея и у себя тоже”, – написал Дмитрий Аверов.