25 марта, в 10.00, заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин, начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева, общественные деятели и журналисты вместе с родителями липецких выпускников примут участие во Всероссийской акции «На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». Экзаменационный пункт будет организован на базе гимназии №64 города Липецка.

Акция проводится пятый год подряд по инициативе Рособрнадзора. 25 марта родители выпускников липецких школ получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. В 2021 году им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

В ходе мероприятия можно будет увидеть:

как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях;

как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ;

какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах;

как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

Во Всероссийской акции «На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» также примут участие: уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран, заместитель главы администрации города Липецка Ирина Артемова, председатель департамента образования администрации города Липецка Светлана Бедрова.

Продолжительность мероприятия – 1,5 часа. Регистрацию на акцию проводит управление образования и науки Липецкой области до 15.00 19 марта 2021 года. Телефон для справок: (4742) 32- 94- 16 или по электронной почте ShalnevaNV@admlr.lipetsk.ru