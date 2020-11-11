Вице-губернатор Липецкой области Александр Рябченко посетил Долгоруковский район

Сегодня, 11 ноября, в Долгоруковском районе с рабочим визитом побывал заместитель главы администрации области Александр Рябченко. Он посетил ряд социально-значимых объектов муниципалитета.

Свою рабочую поездку начал со Свишенского поселения, где проинспектировал качество строительных работ на новом ФАПе. Вместе с главой поселения Гусеном Гереевым посмотрел благоустроенную зону отдыха на территории местного центра культуры и досуга.

Следующим пунктом визита стала центральная районная больница, где на днях была открыта взрослая регистратура в рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника». Александр Николаевич побеседовал с медперсоналом о том, как оказывается помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Еще одним объектом, который осмотрел вице-губернатор, стал физкультурно-оздоровительный комплекс, сдача которого запланирована в текущем году. Площадь ФОКа – более 2000 квадратных метров, стоимость затрат – около 100 млн. рублей.





Также Александр Рябченко побывал еще на одной строящейся площадке – дендрологическом парке лицея. Реализация проекта оказалась возможной благодаря тому, что образовательное учреждение стало победителем федерального конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий в рамках реализации госпрограммы РФ “Развитие образования».

“Это будет научная лаборатория под открытым небом, где у школьников появится возможность оттачивать практические навыки в естествознании, биологии, совершать свои открытия и проводить природоохранные мероприятия. Общая сумма затрат более 2,5 млн. рублей за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. Не остался в стороне и бизнес. Помощь в реализации проекта оказали ООО АФ Трио, подразделение Сюкден ООО АФ Елецкий и ООО Нива”, – рассказал на своей станице в Инстаграме глава администрации Долгоруковского района Константин Моргачев.