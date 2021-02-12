В Липецкой области проходит Зимняя школа молодых педагогов. В течение двух дней- 11 и 12 февраля- 30 учителей со всего региона будут делиться профессиональными секретами, демонстрировать свои приёмы работы, станут участниками различных семинаров и мастер- классов, сообщили в региональном управлении образования и науки.

Свою работу молодые педагоги начали с экскурсии по инженерно- технологической школе №27 города Липецка. Она открылась 1 сентября 2020 года. Каждый класс здесь оснащён оборудованием, необходимым для лучшего освоения программы. Упор сделан на развитие математических способностей детей. Молодым педагогам показали кабинеты математики, информатики, электромеханики и физики с лабораториями, инженерный класс, помещения для проектно-исследовательской работы и проведения занятий по робототехнике. Также гости стали участниками мастер- классов педагогов школы №27.

В первый день работы Зимней школы молодые педагоги посетили Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». Здесь их познакомили с нетрадиционными техниками во внеурочной деятельности. Что такое акватипия, ниткография и монотипия, молодые специалисты узнали на практике.

«Для меня школа молодых педагогов- это ориентир на применение современных методов и приёмов в работе с детьми, на постоянное пополнение своих знаний, постижение секретов обучения»,- рассказала преподаватель Липецкого металлургического колледжа Дарья Прохиленко.

О новых методах работы молодые педагоги говорили с заместителем главы администрации Липецкой области Анатолием Якутиным. Все больше школ региона включаются в проект внедрения и апробации механизмов гуманной педагогики. Инновационные площадки созданы уже в 30 школах десяти муниципалитетов. Весной к проекту присоединятся школа №51 г. Липецка, МБОУ лицей с. Хлевное, МБОУ Гимназия «Новое поколение» г. Задонска, школа с. Стегаловка Долгоруковского района. Здесь в отдельных классах предполагается переход на безотметочную форму оценки успеваемости учащихся и рекомендательный режим выполнения домашних заданий. Свой стиль одежды будет определять ученик, а не школа.

«Сегодня у нас сформирована команда, с которой мы идем к общей цели- школа должна быть для детей! Им должно быть там комфортно. В класс ребята должны приходить за новыми знаниями, а не за переписыванием учебника. Заинтересовать юных липчан наукой, больше общаться и применять современные подходы к оцениванию результатов- об этом мы сегодня говорим с учителями», – отметил заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.

Сегодня Зимняя школа молодых педагогов продолжается. Учителей ждут тренинги и семинары. Проведут их преподаватели Липецкого института развития образования.