Вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов посетил Добринский район

Создавать новые рабочие места и привлекать инвесторов. Такую задачу поставил перед Добринским районом вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов в ходе своей рабочей поездки по муниципалитету. Вместе с ним перспективы развития добринской земли обсудил его руководитель Роман Ченцов.

В начале визита прошло знакомство с работой одного из крупнейших заводов России по производству сахара. Постоянная модернизация производства, внедрение технических новинок, социальная ответственность бизнеса перед обществом: вот основные темы общения с руководством предприятия. В год на Добринском сахарном перерабатывают более одного миллиона тонн сладких корнеплодов. Весь процесс производства полностью автоматизирован. Под особым контролем качество, как сырья, так и готового продукта. Свёклу поставляют в основном с добринских полей. Так же везут из Воронежской, и Тамбовской областей. Всего на предприятии трудятся 460 человек.

– Хороший пример, когда приходит крупный иностранный инвестор, – сказал Дмитрий Аверов, – он вложился в регион, вокруг завода создана агроструктура, которая обеспечивает сырьём. У заводчан высокая заработная плата. В этом плане району есть куда двигаться, куда расти.

Затем состоялась встреча с жителями деревни Натальино, на которой обсудили волнующие людей вопросы, подвели промежуточные итоги решения ранее обозначенных проблем. Первую глубинную скважину для подачи питьевой воды здесь пробурили неделю назад. В ближайшее время в деревне появится ещё несколько подобных. Люди, пришедшие на встречу, выражали благодарность властям за заботу. По их словам, всё лето деревня, а это больше сорока человек, испытывала перебои с водой. Все колодцы в Натальино пересохли. А ещё Натальино зарастало камышом, не было уличного освещения. На обращения жителей новый руководитель Добринского района Роман Ченцов отреагировал быстро. Деревня стала преображаться, повеяло переменами. Не за горами решение ещё одной давней проблемы. Селяне просили сделать им дорогу с твердым покрытием до деревни Казельки, что обеспечит беспрепятственный выезд на асфальтированную трассу, ведущую в Грязи и Липецк. На встрече с натальинцами вице-губернатор Дмитрий Аверов пообещал: дорога будет.

Мы анализируем все обращения и жалобы граждан, – отметил исполняющий обязанности главы Добринского муниципального района Роман Ченцов, – по некоторым из них будем участвовать в различных программах с привлечением федеральных и областных средств, другие будем решать силами района. На очереди – следующие населённые пункты.

В районном ДК Дмитрий Аверов ответил на вопросы глав сельских поселений, а также руководителей ряда структурных подразделений района. В ходе диалога обозначили «точки роста», которые помогут активнее развивать муниципалитет.

Проблемы поднимались типичные: дороги, вода, свет, освещение. Люди просили обустроить пляжи, отремонтировать Дома культуры. Вопросы, требующие немало средств. Решить их все сразу, конечно, не получится, нужны серьёзные бюджетная подпитка. Но это не значит, что людей оставят наедине с их проблемами. В целом, по социально-экономическому развитию Добринский район находится в середине областного рейтинга. Однако предприятий, с достойной зарплатой в районе не хватает. Главная проблема муниципалитета-дефицит рабочих мест. Отсюда трудовая миграция. Около 5 тысяч добринцев пока вынуждены трудиться за его пределами.





Одна из моих приоритетных задач на посту руководителя муниципалитета – поиск инвесторов, – так обозначил свою позицию Роман Ченцов, – нужно как можно быстрее наладить переработку. Потому что у нас чисто аграрный район. Произвели сельхозпродукцию, продали и на этом всё. Этот цикл не полностью закольцован. Хочется, чтобы на добринской земле появились предприятия с высокой надбавленной стоимостью, были созданы новые рабочие места, в бюджете появились дополнительные налоги. Конечно, я не волшебник, но у меня есть уверенность в том, что совместными усилиями мы будем постепенно, но уверенно двигаться вперед к общей цели: благополучию нашего района и его жителей.

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора.