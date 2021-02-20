По итогам первого месяца 2021 года в Липецкой области зафиксировано падение индекса промышленного производства (92,6%).

По словам, заместителя главы администрации региона Дмитрия Аверова, поводов для паники нет.

Это объясняется тем, что падение произошло в основном за счет металлургического производства (на 7,5%) при доле металлургов более половины в общем объеме (57%).

“Но снижение «плановое». Причина – реконструкция четвёртой доменной печи, которая завершилась только в феврале”, – объяснил Дмитрий Аверов в своем Инстаграм.