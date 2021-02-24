Посетивший Усманский район заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов в своем Инстаграм признался, что после общения с местными жителями ему стало стыдно.

“Когда бывает стыдно, не нужно искать оправданий. Перед жителями Усманской Пригородки мне просто сегодня было стыдно: за работу облводоканала, за несогласованность действий властей. Канализация, которая должна была заработать в декабре, из-за ошибок проектировщиков, волокиты и т.д. не работает”, – написал Дмитрий Аверов.

Вице-губернатор пообещал отныне регулярно наблюдать за строительством объекта вместе с главой района Владимиром Мазо.

“На неделе встречаюсь с представителями госэкспертизы, где сейчас проходят согласование изменения в проект. До 1 июля подрядчик работу завершит, канализацию достроит, грязь на улице за собой уберет и проведёт благоустройство”, – написал чиновник.