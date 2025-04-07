Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов вошел в состав комиссии Госсовета по инвестициям

Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов принял участие в расширенном заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инвестиции», которое состоялось на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В ходе мероприятия участники обсудили стратегические вопросы улучшения инвестиционного климата в России. Основное внимание было уделено развитию цифровых сервисов для бизнеса, совершенствованию мер государственной поддержки инвесторов и мониторингу реализации национальных проектов в регионах. Особый акцент сделан на презентации федеральной платформы обратной связи для предпринимателей, которая с сентября 2024 года запущена во всех субъектах РФ.

Липецкая область в топ-3 регионов России по эффективности внедрения механизмов обратной связи с бизнес-сообществом. С сентября 2024 года через платформу предпринимателями подано порядка 360 обращений. Средний срок обработки запросов не превышает пяти рабочих дней. На базе центра «Мой бизнес» работает система бизнес-кураторов, оказывающих персональную поддержку инвесторам. Виджеты для подачи обращений интегрированы во все официальные сайты органов власти области.

«Для нас крайне важно создавать комфортные и, самое главное, одинаково справедливые условия для ведения бизнеса. Только в 2024 году объем инвестиций в основной капитал в регионе вырос на 28%. Во многом это стало возможным благодаря слаженной работе с предпринимательским сообществом», – подчеркнул Сергей Курбатов.

По итогам заседания были намечены приоритетные направления работы: дальнейшая цифровизация услуг для бизнеса, расширение практики бизнес-кураторства и повышение прозрачности инвестиционных процессов. «К 2030 году мы должны увеличить объем инвестиций в основной капитал на 60% по сравнению с 2020 годом. Это амбициозная, но достижимая цель», – отметил в своем выступлении заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев.