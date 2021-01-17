Заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов в своем Инстаграм поблагодарил неравнодушных липчан, которые писали ему в директ о нарушениях противоковидных мер в сфере торговли, потребительского рынка. В новогодние праздники чиновник получил сигналы от липчан о больших скоплениях людей в залах кинотеатров.

“Этому бизнесу, бесспорно, нелегко в связи с пандемией. До сентября кинотеатры вовсе были закрыты. Однако и арендная плата для них в большинстве торговых центров на этот период была снижена до 90% (оплачивались только коммунальные услуги)”, – написал Дмитрий Аверов. – “Сразу по выходу с каникул 12 января провели совещание с руководством всех кинотеатров города. Всё разъяснили. Главные по липецкому кино пообещали, что всё поняли, и нарушений не будет”.

Власти поверили, но решили все-таки проверить. В эти выходные представители управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области с его начальником Юрием Букреевым почти полным составом отправились … в кино.

“Серьезных замечаний нет. Посетителям без средств индивидуальной защиты органов дыхания выдаются маски при входе на территорию кинотеатров, на полу нанесена разметка для соблюдения дистанции, заполняемость залов не более 50%. Половина кресел заклеена лентами с объявлением о соблюдении дистанции, между сеансами проводится дезинфекция залов с использованием антисептических средств”, – рассказал о результатах проверки вице-губернатор.