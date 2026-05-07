Вице-губернатор поздравил ветерана-танкиста с наступающим Днем Победы

В преддверии великого праздника вице-губернатор Сергей Курбатов посетил ветерана Великой Отечественной войны Николая Васильевича Хрипункова и поздравил его с Днём Победы.

Судьба Николая Васильевича — пример несгибаемой воли. В 16 лет он работал на московском чугунолитейном заводе, выпуская боеприпасы для фронта. А в 17 лет добровольцем ушел на передовую. Он служил в 32-м отдельном гвардейском тяжелом танковом полку прорыва, а Победу встретил в Кёнигсберге. После войны, пройдя госпиталь, ветеран работал шофером на скорой помощи и на металлургическом заводе. Среди его наград — орден Отечественной войны I степени и медали «За боевые заслуги».

Несмотря на почтенный возраст, Николай Васильевич сохраняет бодрость духа. Во время встречи для него выступил ансамбль народной песни «Зень» с легендарной «Катюшей». Под мелодию ветеран отбивал ритм ногой, чем растрогал всех присутствующих.

Сергей Курбатов пожелал фронтовику крепкого здоровья и выразил надежду, что через год они снова встретятся и вместе поаплодируют той самой «Катюше».