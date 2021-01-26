На улице Кривенкова в Липецке полным ходом идет строительство крытого тренировочного футбольного манежа. Сумма вложений частного инвестора в проект – 72 млн рублей. Об этом в своем Инстаграм рассказывает вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.







Так манеж должен выглядеть, когда его достроят.

Манеж будет состоять из трех мини-футбольных полей размером 40 на 20 метров с возможностью трансформации в одно миди-футбольное поле размером 63 на 40 метров. Покрытие поля – из сертифицированного FIFA искусственного газона.

Манеж будет использоваться для занятий детских спортивных футбольный секций, проведения турниров, городских футбольных команд и команд предприятий и организаций области.

По планам первую игру проведем здесь летом 2021 года.