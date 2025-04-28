Вице-губернатор Роман Балашов встретился с участниками межрегионального форума «Эффективное поколение»

В Липецкой области завершился III Межрегиональный форум «Эффективное поколение», собравший молодёжь из 14 регионов страны. Ребята изучали основы бережливого менеджмента и в рамках образовательной программы встретились с заместителем губернатора региона Романом Балашовым. В формате открытого диалога участники форума обсудили экономическое развитие субъектов, поддержку молодёжных инициатив и управленческие технологии.

Образовательный модуль, подготовленный для участников, включал три основных блока. В рамках «Бережливого мышления» ребята осваивали инструменты оптимизации процессов, сокращения издержек и повышения эффективности производства. «Клиентоцентричный подход» включал в себя основы потребностей современного потребителя, умение выстраивать долгосрочные отношения и обеспечивать высокий уровень сервиса. Также молодёжь знакомилась с блоком «Искусственный интеллект», училась применять его для автоматизации задач, анализа данных и принятия обоснованных управленческих решений.

«Безусловно, конкурентоспособность бизнеса зависит не только от внедрения современных технологий, но и от качества управления. Но форуме молодым специалистам помогли освоить инструменты, которые в будущем позволят им как сотрудникам компаний вывести их на новый уровень продуктивности и клиентоориентированности», — отмечает губернатор Липецкой области.

Организаторы мероприятия — правительство региона, АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда», минобразования Липецкой области, региональный Институт развития образования и другие учреждения. Форум считается одним из важнейших событий в формировании кадрового резерва экономики будущего.