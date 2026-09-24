Вице-губернатору Липецкой области Сергею Курбатову вручены благодарственные письма от Республики Беларусь

В связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ вице-губернатора Липецкой области Сергея Курбатова, курирующего международные связи, в том числе экономические связи с Республикой Беларусь, за многолетнее плодотворное сотрудничество в деле развития побратимских отношений между районами областей Республики Беларусь и муниципальными округами Липецкой области, за развитие промышленно-экономического сотрудничества и кооперацию предприятий Союзного государства России и Беларуси министр финансов Республики Беларусь Владислав Татаринович, как руководитель министерства, курирующего Липецкую область, поручил представителю Белорусской Торгово-промышленной палаты в Липецкой области Валерию Золотареву Борисовичу Благодарственное письмо с пожеланиями дальнейших успехов и карьерного роста в столице.

Аналогичное письмо с пожеланиями успехов и благодарностью за совместную работу передано от имени чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации Юрия Селиверстова.