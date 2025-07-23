Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов рассказали о ходе приемной кампании в организации СПО

По данным на 22 июля, количество поданных заявлений превысило 1,7 млн, что на 800 тыс. больше показателя аналогичного периода прошлого года.

«Обучение рабочим профессиям привлекает все больше абитуриентов, а выпускники колледжей и техникумов востребованы у работодателей. Уже сейчас количество поданных заявлений выросло на 800 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это важный результат, который приближает нас к достижению цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным, – к 2028 году подготовить 1 млн специалистов и квалифицированных рабочих», – заявил Дмитрий Чернышенко.

В Липецкой области на сегодняшний момент подано 14600 заявлений. Абитуриенты проявляют интерес к направлениям, связанным с промышленностью, медициной и цифровыми технологиями. Ребята планируют связать свою профессиональную деятельность с металлургией, машиностроением, аддитивные технологиями, программированием, энергетикой, сельским хозяйством, медициной. В федеральном проекте «Профессионалитет», который вошёл в нацпроект «Молодёжь и дети», участвуют 15 организаций среднего профессионального образования Липецкой области и два вуза. Проект охватывает 5 ключевых направлений экономики региона: металлургия, здравоохранение, машиностроение, цифровая энергетика, сельское хозяйство. После получения востребованной профессии около 80% выпускников работают по специальности на

предприятиях Липецкой области.

По постановлению Правительства РФ с 2025 года подача заявлений в федеральные колледжи реализована посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». На сегодняшний день через него подано более 263 тыс. заявлений.

«Уже в первые 10 дней приемной кампании мы наблюдали двукратный рост числа заявлений по сравнению с прошлым годом. Такой рост интереса к СПО наглядно подтверждает востребованность рабочих профессий среди молодежи и успешную реализацию задач, поставленных Президентом России», – отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кампания по набору в учреждения СПО началась 20 июня и продлится до 15 августа. Абитуриенты могут подать документы более чем в 1470 образовательных организаций в 86 регионах страны. В Липецкой области абитуриентов ждут 22 колледжа по различным направлениям обучения.