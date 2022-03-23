Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин в своем telegram-канале (https://t.me/mkhusnullin) отметил Липецкую область среди девяти регионов, в которых начались работы по строительству и модернизации объектов водоснабжения. Благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе стартовали работы по модернизации водоснабжения в селе Нижний Воргол Елецкого района. Здесь предусмотрено строительство четырех артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 км. В настоящее время подрядная организация уже проводит буровые работы на скважинах и земляные – на участках трубопровода.

В результате реализации проекта к концу 2022 года качественным водоснабжением будут дополнительно обеспечены 660 человек. Также в рамках данного нацпроекта в регионе подходит к завершению строительство нового водозабора в селе Тербуны. По соглашению с Минстроем России ввести его в эксплуатацию собираются досрочно – не в конце года, а к началу поливочного сезона. На территории уже оборудовано 16 артезианских скважин и проложен трубопровод длиной 24 километра. По нему вода будет поступать в дома жителей районного центра, а также соседних деревень. Производительность сооружения в восемь раз превысит существующие в районе мощности. Планируется, что в сутки будет подаваться свыше пяти тысяч кубометров воды, что позволит обеспечить качественным водоснабжением более 7,5 тыс. абонентов, а также предприятия особой экономической зоны «Тербуны».

В 2021 году благодаря различным программам и нацпроекту «Жилье и городская среда» в 12 муниципалитетах Липецкой области было построено девять источников питьевой воды, проложено 48 км сетей водоснабжения и 7 км сетей водоотведения, что обеспечивает возможность для технологического присоединения более 5,1 тыс. человек. В 2022-ом объем работ увеличится. Во всех районах области планируется пробурить 17 новых скважин, а также построить 60 км сетей водоснабжения и 10 км сетей водоотведения. Качество питьевой воды улучшится более чем для 4 тыс. человек.