Вице-премьер Правительства РФ отметил успехи Липецкой области в реализации нацпроекта

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил в своем инстаграм Липецкую область как регион, в котором активно идет реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «В этом году мы выделили уже пять траншей на дорожное строительство регионам, которые опережающими темпами реализуют нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Один из таких регионов – Липецкая область. Благодаря этому, например, активным темпом идет строительство Восточного обхода Липецка», – написал Марат Хуснуллин.

Восточный обход промышленной зоны Липецка – это замыкающий отрезок Липецкой кольцевой автодороги. Первая очередь Восточного обхода – 15-километровый участок с четырьмя путепроводами над особой экономической зоной «Липецк» была сдана в 2013 году. Вторая очередь – участок от автодороги Липецк-Грязи до трассы Орел-Тамбов – замкнет дорожное кольцо вокруг Липецка. Строительство удалось продолжить лишь в 2020 году благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Второй этап – это пять километров двухполосной дороги от путепровода Ярлуково-Грязи до Матырского водохранилища. Оба этапа будут завершены в нынешнем году. В 2021-м начнутся работы третьего этапа, это строительство моста через водохранилище длиной 364,5 метра. Мост будет расположен между селами Ярлуково и Каменное. Затем будут построены завершающий участок обхода длиной 4,2 километра и транспортная развязка на пересечении с дорогой Липецк-Грязи, которые замкнут кольцо.

Второй и третий этапы финансируются за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сумма контракта составляет почти 2 млрд рублей. Строительство Восточного обхода находится под личным контролем главы региона Игоря Артамонова. «Новая автодорога позволит закольцевать грузопоток вокруг Липецка, для грязинцев появится еще один мост, он будет самым протяженным у нас в области», – отмечает Игорь Артамонов.